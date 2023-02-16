健保部分負擔新制延宕至今未上路，健保署長石崇良表示，部分負擔將分2階段上路，急診及藥費是第1階段調整，最快4月實施，檢驗、檢查部分負擔仍待討論，暫無法承諾今年下半年上路。

衛福部原訂去年5月15日調整健保部分負擔，強化健保財務狀況，實施之後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加，但為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間上路新制，增加工作、金錢負擔，延後實施。

部分負擔新制為本來免收部分負擔的慢連箋、檢驗檢查改收費，並調整部分現制。石崇良今天上午接受媒體聯訪時表示，國內COVID-19疫情漸趨穩定，考量調整部分負擔對健保資源利用、分級醫療政策推動扮演重要角色，現在是重新溝通討論新制的好時機。

石崇良說，因為門診藥品部分負擔及急診部分負擔配套已準備妥當，可優先上路；至於檢驗檢查部分負擔，因為退費及收費時機點等行政配套措施仍須釐清，尤其是退費部分，國內每年多達190萬人開檢驗單未做檢查，希望準備妥適再分階推行。

門診一般藥品基層院所藥費部分負擔，新台幣100元以下免收，其餘收20%，上限200元至300元；慢連箋重新修訂，診所慢箋部分負擔維持現狀，首次慢箋不收，第2次以後也免收，至於地區醫院以上醫療機構慢箋首次調劑比照一般箋，第2次以後免收。新制上路預估1年影響700萬人。

急診到醫學中心或區域醫院，檢傷較嚴重一、二級收費從450元降至300元、200元，較輕四、五級的輕症病人則從550元升為800元、600元。石崇良說，推估新制每年將影響100萬人，一半是負擔下降，另一半是輕症、負擔會增加，希望將急診醫療資源留給真正需要的急重症病人。

至於檢驗、檢查基層診所費用1000元、地區醫院500元以下免收，其餘按轉診、院所層級收10%至20%，上限100元至400元。石崇良表示，檢驗檢查部分負擔仍待與各界討論，暫無法承諾今年下半年上路。（編輯：陳政偉）1120216