「疫情三年，漲回來只用了一周。」近日不少上海房仲都在社交平台瘋傳這句話。而從上海鏈家數據也部分仲介們的第一線感受，統計2月前兩周，鏈家門市成交量較之前增長50至60％，帶看量也成長30至40％。稍早1月的上海新房市場也是火熱，據每經·中國重點城市最熱銷項目上海榜來看，TOP10項目合計銷售額高達370億元（人民幣，下同），成為全大陸銷售冠軍城市，且遠高於2022年274.68億元、2021年的192億元。

「上週六大雨，帶一組客戶看了三套房，後來一天之內其中兩套賣掉，客戶立馬就訂了最後一套，還是加價買的。」根據《每日經濟新聞》引述上海某大型房仲置業顧問說，「上海真的不缺購買力」。

而新房市場一房難求的熱度也傳導到二手房市場。從1月開始，雖然上海在二手房成交套數較上月減少35％，但參考成交價卻上漲了1.24％。

根據中指研究院提供的上海二手房價地圖顯示，上海市區範圍內的楊浦區、浦東新區、靜安區、長寧區等二手房價格，較上年同期漲幅均遠高於4.04％的平均漲幅，其中楊浦區二手房均價已經達到7萬3126元／平方公尺，年增幅達到6.39％。