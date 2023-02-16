籃網在交易大限前所獲得的重點球員米凱布瑞吉斯（Mikal Bridges），今（16）日面對熱火迎來大爆發，單場繳出45分、8籃板、5助攻、2抄截及2火鍋的全能表現，帶領籃網以116比105澆熄熱火，終止最近2連敗，45分也是布瑞吉斯單場生涯新高。

羅瑞（Kyle Lowry）、希洛（Tyler Herro）此戰並未上陣，面對先發陣容大幅變動的籃網討不到便宜，半場結束只以4分領先，籃網在第3節末段展開反撲，靠著歐奈爾（Royce O’Neale）命中三分球超前比分，末節最後三分鐘再拉開至14分差距奠定勝基，籃網最終成功止敗，拿下交易大限後的首場勝利。

From Nets PR:



Players with 45+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, multiple steals and multiple blocks in a game in Nets history:



Kevin Durant - 11/28/22 vs. Orlando



Mikal Bridges - tonight vs. Miami — Keith Smith (@KeithSmithNBA) February 16, 2023

太陽擁有明星後衛戴文布克（Devin Booker）坐鎮，布瑞吉斯不會是球隊頭號得分點，但來到籃網的他被賦予開火權，打破了個人過去面對溜馬所保持的34分單場紀錄，同時成為了籃網隊史第2位能在一場比賽砍下至少45分、5籃板、5助攻、多次抄截及多次火鍋的球員，前一位正是杜蘭特（Kevin Durant）。

Mikal Bridges had a career-high 45 points tonight making him the 4th Net with a 45-point game this season. (Cam Thomas, Kevin Durant & Kyrie Irving)



That is the most individuals to score 45 points by a single team in NBA history. @EliasSports pic.twitter.com/keT5wb58vN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 16, 2023

同時籃網也完成了一項歷史紀錄，成為首支單季有4名不同球員，單場至少轟下45分的球隊，先前厄文（Kyrie Irving，48分）、卡麥隆湯瑪斯（Cameron Thomas，47分）及杜蘭特（45分）分別達成。來到籃網的3場比賽，平均攻下25分、6.3籃板及3助攻，布瑞吉斯在新天地的發展精彩可期。