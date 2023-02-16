近期受禽流感與寒流衝擊加上產地缺雞，缺蛋持續延燒，農委會表示，今年將把進口種雞量提高到30萬隻，較歷年平均24萬隻多，透過擴量來降低產蛋效能低的老母雞，進而提升後續產蛋率，目前已進口5萬隻。

根據農委會本周的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數約3100多萬隻，較上周減近70萬隻，雞蛋每日生產量為11.3萬箱，約2260顆，較上周少1000箱。

農委會畜牧處長張經緯受訪指出，歷年蛋種雞進口量平均約24萬隻，去年增加到26萬隻，今年因應國際禽流感局勢，因此進一步開放到30萬隻，目前5家種雞場都有按月生產與排程，現在已經進來5萬多隻，完全有按照進口排程和數量依序進口。5家種雞場因為使用雞種不同，殼蛋顏色不同，也有不同種雞群和原種雞公司，進口國家有美國、加拿大和法國。

張經緯強調，針對進口種雞源，目前都有客服並排除疫情的干擾，檢疫條件上也有相對調適，針對場域認定也有嚴格的限縮，種雞進來後還要養成的時間，孵化出來也要挑出母雞給蛋雞場，預計這個月就可以補足小雞數量，這周小雞出雛數來到49萬隻，和50萬隻的目標符合，但還在觀察育成率情形，但只要中雞業者有需求並下訂單就會安排入孵，入孵21天後鑑別公母就會交給業者飼養。

張經緯補充，雞隻20周開始投入生產，85周就會檢討淘汰或更新雞群，往年相關業者會在農曆年前後進行淘汰更新，這波除了業者正常更新外，加上氣候、疫病等因素影響，雞和蛋的數量確實都偏少，因此透過種雞更新來補足產量的缺口，目前產蛋率約7成左右，其實並不高。

張經緯說，目前以進口蛋種雞為主，這樣就可以避免檢疫、疫苗抗體的問題，因此暫不考慮直接進口蛋小雞。