屏東縣前縣長潘孟安日前稱，各縣市已經發起「信賴台灣願景協會」，未來「小英之友會」也會併進去，大家要整合，分進合擊才能成大事；對此，民進黨新系立委許智傑表示，民進黨內部整合是很正常的現象，這也是民進黨和國民黨最大的不同。

小英總統一定會力挺民進黨繼續守護台灣，提早開始整合，相信這是2023年最好的開端，讓團結的民進黨對抗分裂的泛藍，2024年總統大選才可以開出紅盤。