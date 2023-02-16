據香港東網報導，繼上周四（9日）後，湖北武漢昨天（15日）再次傳出爆發大規模示威，抗議醫保改革，遼寧大連也有退休長者上街反對。

陸媒今天（16日）報導，大陸國家醫保局15日印發通知，明確指示各級醫保部門要採取有效措施，鼓勵符合條件的定點零售藥店自願申請開通門診統籌服務，更好推進職工醫保門診共濟保障機制改革。

武漢近日將職工醫保門診統籌定點零售藥店從原來的29家增至5000多家，方便群眾就醫購藥。

陸國家醫保局：進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理

據大陸國家醫保局消息，為更好推進職工醫保門診共濟保障機制改革，大陸國家醫療保障局近日發佈《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》（以下簡稱《通知》）。

《通知》要求，各級醫保部門要採取有效措施，鼓勵符合條件的定點零售藥店自願申請開通門診統籌服務，為參保人員提供門診統籌用藥保障。原則上，醫保經辦機構自收到定點零售藥店結算申請之日起30個工作日內完成醫保結算，並及時撥付結算費用。定點零售藥店應按要求向醫保部門上傳藥品 「進銷存」數據、醫保費用支出明細等信息，確保上傳數據全面、準確、及時。

就門診統籌基金支付範圍，《通知》明確，參保人員憑定點醫藥機構處方在定點零售藥店購買醫保目錄內藥品發生的費用，可由統籌基金按規定支付。定點零售藥店門診統籌的起付標準、支付比例和最高支付限額等，可執行與本統籌地區定點基層醫療機構相同的醫保待遇政策。定點零售藥店根據參保人員需要可提供配送服務，配送費用不納入醫保支付範圍。

《通知》還要求，依託全國統一的醫保信息平台，加快醫保電子處方中心落地應用，實現定點醫療機構電子處方順暢流轉到定點零售藥店。定點醫藥機構可為符合條件的患者開具長期處方，最長可開具12周。

按照《零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法》規定，定點零售藥店是指自願與統籌地區經辦機構簽訂醫保協議，為參保人員提供藥品服務的實體零售藥店。

報導稱，大陸醫保改革引發反對聲音後，專家紛紛解釋，指改革後個人帳戶資金減少，對身體健康的參保人來說確有損失，但能讓真正患病的群眾和長者更受益，門診待遇更好。

陸媒採訪醫保研究人士指出，地方在推進門診共濟改革過程中遇到的波折，主因在減少個人帳戶資金的同時沒有及時推出一些配套政策，影響參保人對於改革的接受度。出現參保人不理解的情況後，地方積極推出一系列優化門診共濟保障機制的配套措施，相關部門強調一些針對性的措施正陸續推出。

湖北省日前全面放開了定點醫療機構和定點零售藥店進入門診統籌結算的資格，並要求有條件的地方便民門診暫免診療費個人支付部分。

大陸國家醫保局印發的《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》明確表示，申請開通門診統籌服務的定點零售藥店應符合相關要求，能開展門診統籌聯網直接結算；同時完善定點零售藥店門診統籌支付政策，加快醫保電子處方中心落地應用，並加強基金監管等。