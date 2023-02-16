台中巿長盧秀燕上屆上任後推動「中台灣區域治理平台」，這屆擴大合作加入新竹市共8縣市參與，今天舉行啟動儀式，8縣市首長皆親自與會，盧秀燕說，地方政府如果單打獨鬥，力量薄弱，「唯有地方團結，力量才能更強大」，地方的民意才能被重視，中央也才會正視地方政府的意見和需求。

台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科今天在啟動儀式合體，共同在棒球上簽名，象徵「八強合作，好球連線」。

台中市長盧秀燕強調，中台灣區域治理平台成立有二個意義，第一是橫向方面，「緊密合作、擴大幸福」，因為八縣市屬同一個區域，櫛比鱗次，因此必須把餅做大、資源共享，唯有八縣市緊密合作，700萬民眾才能享有1x8的方便和幸福；第二是縱向方面，「唯有地方團結，力量才能更強大」，地方政府如果單打獨鬥，力量是薄弱的，唯有團結，地方的民意才能被重視，中央也才會正視地方政府的意見和需求。

盧秀燕強調，「政治是一時的，團結和合作是永遠的」，未來8個縣市會輪流主辦，凝聚共識、解決問題、擴大共享資源，共同為700萬民眾的幸福生活而堅持努力。