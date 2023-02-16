OH-58D戰搜直升機執行實彈射擊。(軍聞社提供)

為強化陸航部隊整體作戰能量，陸軍航空特戰指揮部昨(14)日於三軍聯訓基地進行「112-1空用武器基礎射擊」，由航特部所屬601旅、飛訓部等單位參與操演任務，展現空中精準打擊能力。

AH-64E攻擊直升機射擊30鏈砲。(軍聞社提供)

綜合國防部《軍聞社》及《青年日報》報導，陸軍航特部「112-1空用武器射擊」昨日實施第二天操演，執行海神火箭及30鏈砲射擊任務的AH-64E攻擊直升機，不論在滯空或運動中進行射擊課目，火箭、砲彈均能精準擊中目標區，展現優異的打擊火力及機動效能，並藉此提升部隊整體作戰能量。

UH-60M黑鷹通用直升機射擊M240機槍。(軍聞社提供)

彈藥均精準命中目標區。(軍聞社提供)

火力強大且性能優異的AH-64E攻擊直升機，在上午的操演中，先後進行檢驗射擊、訓練射擊和鑑測射擊，並依據想定狀況的發布，發射海神火箭及30鏈砲，攻擊敵軍目標，訓練駕駛飛行技術、射手武器操作，及彼此的合作默契，經由縝密的規劃和管制，圓滿完成射擊任務。

操演中也分別執行UH-60M通用直升機、特戰部隊射手及車裝T74機槍的實彈射擊；下午則由OH-58D戰搜直升機執行實彈射擊，達成驗證武器效能，強化地空整體作戰的任務目標。

601旅攻擊第1作戰隊處長林中校指出，基礎通用武器射擊是陸航部隊年度重要例行訓練，由於操演場地與駐地的氣候、風向有相當大的差異，飛行員在操演時必須保持航向和穩定，因此，均須先期完成學科測驗、模擬機訓練，及術科訓練等各項簽證考核合格後，在模擬機訓練時，也由主控教官下達狀況，加強飛行員在實戰化訓練下冷靜處置及應變，提升部隊戰力。

「鏈砲射擊除了依SOP執行外，最重要的是射手的穩定性。」擔任30鏈砲射手的601旅攻擊第1作戰隊飛行官邱中尉說，射擊當下雖然全神貫注，但是發射的聲響很大並產生震動，可能影響射手精神和心理，唯有靠平日勤訓精練，才能在操演排除萬難，爭取佳績。