國民黨祕書長黃健庭昨天證實已會見鴻海創辦人郭台銘了解參選2024總統大選意象，黨主席朱立倫上午表示，此行是黃自己約的，後來有跟他講這件事，說要去了解一下相關的情況，「那我說好」，表示尊重，了解一下真實的情況也很好啊。

昨天傳出朱立倫也透過管道想要見郭台銘，朱立倫澄清說，目前還沒有這樣的規畫。外傳黃健庭是在農曆年前銜黨主席朱立倫之命去拜會郭台銘，朱立倫則表示，黃是在前天傍晚時去的。

黃健庭今天受訪則表示，當天就是初步溝通。國民黨最高的戰略目標就是團結所有非綠陣營力量，在2024年下架民進黨，在這樣的目標下，都應該要放下小我，來成就大我這個最高的目標，各方都應該多溝通。

至於與郭台銘會談中，是否討論到郭與新北市長侯友宜可初步碰面？黃健庭直言，「沒有」。黃說，這個事情需要靠的不只是他們兩個人要溝通，所有關心、參與各方最重要這些支持的力量、意見領袖，大家都要溝通。

黨內傳出，郭台銘應先解決回黨爭議，才能考慮參選。黃健庭說，每一個人都可以表達他的意見，不過希望大家團結。

對於郭台銘近日連續大動作，是否將傷害黨內和氣？黃健庭反問，動作有很大？郭就是表達願意代表國民黨參選的意願，他去看了郭，了解、溝通，到目前為止好像就這樣吧。

被問到什麼時候見新北市長侯友宜？黃健庭則僅說「謝謝」，未多作回應。