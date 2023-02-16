台南49歲曾姓男子跑到高雄找網路聊天認識的阿麗，沒想到2人見面後，曾男竟色心大起，尾隨阿麗回家，但阿麗因有約在先，便離開家裡，認為曾男會自覺無趣擅自離開；沒想到這時阿麗就讀國中的女兒回家，曾男改對阿麗的女兒下毒手。阿麗返家後發現這幕趕緊幫助女兒脫逃，自己卻被迫幫曾男口交。這時關懷阿麗一家的社工來訪，撞見這幕後急報警。高雄地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴曾男，移審法院後法官裁定續押。

曾男和阿麗在網路上聊天，2022年12月21日2人相約見面，但散會後曾男不肯離去，而是尾隨阿麗回家，阿麗發現後要求曾男離開，但此時的曾男已經色慾薰心了，阿麗怎麼勸曾男都不肯離開；阿麗想到自己還有事要處理，便離開家裡，以為曾男會自討無趣離開。

沒想到時間正值阿麗的國中女兒放學，女兒到家後曾男仍在家裡守候，這時曾男立刻將毒手伸向阿麗女兒，直到阿麗回家聽到女兒的痛苦聲，阿麗才趕緊協助女兒脫困。但曾男不肯放過這對母女，女兒順利逃脫後，曾男硬逼阿麗幫他口交。

由於阿麗與女兒為弱勢關懷戶，因此常有社工定期到家拜訪，此時關懷阿麗一家的社工正好來訪，直接撞見母女倆陷入的可怕情境，社工除了被嚇傻外，也機靈的趕緊報警求助。

曾男遭逮後否認犯案，但根據DNA檢驗，發現阿麗胸口上的確有曾男的DNA作為鐵證，所以高雄地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴曾男，移審法院後法官裁定續押。

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