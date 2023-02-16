針對美國國會眾議院通過「中國在美領土上使用高空氣球決議案」，中國全國人大外事委員會今聲稱，美方「蓄意造勢」，並要求停止抹黑的做法，不要採取導致事態升級的舉動。

美中因偵察氣球事件，釀成雙邊關係緊張，輿論戰持續。美國眾議院此前以419人贊成、0人反對的票數，一致通過決議，譴責北京政府「明目張膽侵犯美國主權」的行徑。

中國全國人大外事委員會今發表聲明，聲稱美國眾院刻意渲染中國威脅，「純屬惡意炒作和政治操弄」。中國全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。

聲明指出，中國「民用無人飛艇」誤入美領空完全是一起因「不可抗力」導致的「偶發、意外」事件，並稱這對美國人員和安全不構成任何威脅。

聲明指，中方第一時間向美方和國際社會介紹了情況，要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。接著批評美方「執意動武」，「蓄意造勢」，又說「肆意干涉別國內政、侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是美國」。

聲明接著說，構建相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。並敦促美國國會尊重事實，尊重國際法精神和國際關係基本準則，立即停止對華汙衊抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。

中國外交部昨天反指，去年5月以來，美方的高空氣球10多次非法飛越中國領空，當中包括包括飛越新疆、西藏等地。中方將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施。（編輯：張淑伶）1120216