韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50降落高雄機場整補。（洪靖宜攝）

軍事航空迷搶拍。（洪靖宜攝）

軍事航空迷搶拍。（洪靖宜攝）

韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架C-130運輸機，今日上午降落高雄小港國際機場整補，預計下午陸續離開，前往澳洲參加航空展，現場大批軍事航空迷大陣仗迎接。

韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架C-130運輸機，16日上午降落高雄國際機場整補，今日大批軍事迷到場搶拍，C-130運輸機先降落，接著一批三架次T-50B逐一抵達。

現場有許多軍事航空迷老早就來卡位，全副武裝，各尋不同角度搶拍飛機風采，有人從新竹遠道而來，早上天未亮就來卡等候，從台南來的蔡同學表示，早上7點多就來等候，去年就曾來拍過，今年再次降臨小港機場，親眼目睹依舊「相當震撼！」

有航空迷列出完整抵達時間，包含上午8點25分C-130運輸機、9點45分3架T-50B、10點5分3架T-50B、10點25分3架T-50B，使用停機坪521、522、523、524；預計離開高雄時間為下午1點40分3架T-50B、2點3架T-50B、2點20分3架T-50B、3點40分C-130運輸機。