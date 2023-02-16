根據數據，中國在去年12月底持有的美國債券金額較前一個月減少31億美元，連續第五個月減持，總持倉規模降至8,671億美元。
日本仍然是持有最多美國債券的國家，持有額為10,763億美元，較11月減少60億美元。
總計海外12月持有的美國國債增加459億美元至7.315兆美元。
第三大持有國英國增持87億美元，至6,545億美元；第四大持有國比利時增持214億美元，至3,543億美元。值得注意的是，比利時一直被視為中國託管帳戶的所在地。
美國財政部當地時間15日公布統計數據，中國繼續減持美國國債，持有美國國債水平降至12年半以來最低，但仍然是全球第二多持美債國家。
根據數據，中國在去年12月底持有的美國債券金額較前一個月減少31億美元，連續第五個月減持，總持倉規模降至8,671億美元。
日本仍然是持有最多美國債券的國家，持有額為10,763億美元，較11月減少60億美元。
總計海外12月持有的美國國債增加459億美元至7.315兆美元。
第三大持有國英國增持87億美元，至6,545億美元；第四大持有國比利時增持214億美元，至3,543億美元。值得注意的是，比利時一直被視為中國託管帳戶的所在地。
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