英國《金融時報》（Financial Times）引述官員指出，俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1周年之際，俄羅斯空軍仍保有8成戰力，而且正在烏國邊界附近集結飛機及直升機，恐怕是展開空戰的跡象。不過烏克蘭軍方駁斥報導「不正確」，強調俄軍確實在兩國邊界周遭的機場保持大量「航空存在」，但不代表就在邊界。

■西方官員：俄空軍保留80%戰力 正在烏邊境集結飛機 恐發動空戰

《金融時報》15日引述2名官員指出，北約（NATO）盟國的情資顯示，俄羅斯正在烏國邊境集結固定翼飛機（fixed-wing aircraft）及旋翼機（rotary aircraft，例如直升機），顯示俄軍正在準備投入飛機及直升機至戰場上，以支援地面攻勢。

一名美國高階官員透露：「俄軍地面部隊已精疲力盡，這是他們將轉為空戰的最佳跡象，如果烏克蘭人要活下來，他們最好擁有愈多的防空力量及彈藥。」

圖為2022年4月一架墜毀在烏克蘭境內的俄羅斯戰機殘骸。（資料照／美聯社）

自去（2022）年2月24日俄羅斯侵略烏克蘭以來，俄軍大量發射長程飛彈、砲彈及動用地面部隊，但是卻相當謹慎使用龐大的空軍部隊，西方分析師當時推測有兩項原因，一是俄軍可能擔憂烏國防空系統對戰機構成威脅，二是俄軍機隊本身狀態就不佳。

不過高階北約外交官表示，情資顯示俄羅斯空軍其實「保存得相當完好」，保留的戰力超過80%，「所以我們預期他們正展開一場空襲，而他們也一直在試著透過攻擊癱瘓烏國防空系統。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）14日結束與北約盟國防長的會議後表示，美國目前沒有看到俄軍展開「大規模空襲」的迫切訊號，不過華府及盟友正在盡可能提供烏克蘭更多的防空武器。

他說，「我們確實知道俄羅斯有大量飛機，也保留了大量實力」，他強調烏克蘭現在的防空力量並不足夠，美國及盟友將持續努力，確保在俄羅斯決定派出空軍作戰時，烏克蘭有能力保衛自己。

■烏克蘭軍方駁斥報導「不正確」

針對《金融時報》引述官員稱俄軍在邊界集結飛機的報導，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）告訴《基輔郵報》（Kyiv Post），報導並「不正確」，「沒有人在邊界部署航空力量、戰車或其他裝備。」

他說，俄羅斯在烏克蘭邊界周遭40座機場保留了大量航空存在，「但不代表就在邊界。」他說這些機場分別位在白羅斯、俄羅斯及克里米亞，唯一要注意的是，俄軍可以迅速將軍機調派到其他機場，以進行戰術任務。

烏克蘭希望西方提供戰機。

■美官員：提供烏國彈藥比戰機更迫切

另外針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）持續敦促西方盟國軍援戰機的，《金融時報》引述美國官員指出，現階段提供戰機的急迫性不如彈藥，「我們現在必須專注的是烏克蘭的防空能力，他們必須透過防空火砲、裝配適當彈藥來達成目標，不論是現在或未來，戰機都不會像防空系統那樣足以對抗俄羅斯空軍。」