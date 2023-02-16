迎戰2024總統大選，國民黨內有意角逐者已動作頻頻，黨內機制何時出爐備受關注。國民黨主席朱立倫今天表示，現階段最重要的是南投立委補選，一切會按部就班，不會急躁、躁進、不會拖，就按既定步驟、時程，穩扎穩打、腳踏實地。

對於總統提名機制，黨內逐漸浮現以徵召取代初選聲音。朱立倫說，不管怎樣的建議都很好，最重要的一件事情是國民黨最後要能贏回台灣與中華民國，秉持這樣的決心，讓過程更平順。

朱立倫說，國民黨最重要的就是要團結大家，都能夠整合在一起，一致贏得2024，呼籲全黨同志，過程當中不管是傾向哪一位，都尊重黨內同志，每一位都是優秀人才，最後團結一致才能團結勝選，也才能號召更多的人團結支持、加入國民黨。

朱立倫說，每一位可能參選人都是國民黨需要的，台灣每一位選民都是國民黨最重視的，過程中支持國民黨的人愈多愈好，過程中只要有更多的人願意團結支持國民黨都歡迎，團結的目的不是為這個黨而已，是為贏回台灣與中華民國。

至於總統大選內參民調是否納入自己，朱立倫說，星雲大師給他的開示非常重要，就是從事黨務一定無私無我、放下自我、有黨無我，這樣子來為黨大家來努力，過程中大家一定有不同的立場，最後都能夠團結一致。

朱立倫表示，他的願望就是平安幸福照五州，希望台灣能夠更好。

朱立倫說，會努力的把接下來3月4日南投立委補選打好，對民眾關心的民生議題、兩岸關係等議題也會做好，讓民眾看到國民黨，好好為大家拚好日子，好好的能夠讓兩岸更和平，讓中華民國能更好。