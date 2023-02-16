國台辦主任宋濤昨在北京會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會時表示，「對於台灣農漁民希望恢復台灣農漁產品輸入大陸的呼聲，我們高度重視，在符合檢驗檢疫標準的前提下，將協調相關部門積極予以解決。」對此，陸委會回應，我主管機關已多次透過WTO管道及雙方農產品檢驗檢疫協議既定機制，要求陸方就技術性議題進行溝通務實解決，惟陸方均未正面回應我方訴求。

陸委會表示，自2021年3月以來，中國大陸片面以疫病蟲害及農藥超標等農產品檢驗檢疫等技術性貿易障礙為由，無預警先後暫停台灣農漁產品輸陸，欲藉由貿易限制減少台灣農產品輸陸，此舉不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，嚴重破壞兩岸正常貿易機制。

陸委會稱，我方呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農業統戰的工具，對岸刻意的政治操作，無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動，兩岸農業交流應維護台灣農業及農民的整體利益，才有利兩岸關係的穩定發展。