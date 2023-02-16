高齡臘腸犬在北投懷德街走失。（翻攝畫面）

北投分局永明派出所警員余莉芃協助民眾找回走失的臘腸犬。（翻攝畫面）

北投警分局永明派出所去年12月接獲報案，熱心民眾見一隻臘腸犬在懷德街亂竄，擔心牠的安危，拾獲後送進派出所，員警見金毛臘腸長相可愛，應該是走失，狗主人應該心急如焚，因而協助民眾到動物醫院掃描晶片，讓金毛臘腸返家，狗主人對員警協助感謝不已。

北投分局永明派出所警員余莉芃，在北投區懷德街上接獲民眾報案稱有臘腸狗在路上逃竄，經捕獲後帶至派出所安置，員警研判該臘腸犬為走失犬隻，才會焦急亂跑，考量天氣氣寒冷，警員先將臘腸犬放在鋪有毛毯之紙箱內，並在臉書地方社團發布文章請求網友協助。

警方表示，尋找狗主人的過程，有一名婦人至派出所表示因自己家臘腸犬也走失，想確認是否為自家寵物犬，員警協助婦人將走失臘腸犬帶至動物醫院掃瞄晶片，順利找到家屬電話，經員警致電通知，家屬立即至所抱回小狗，家屬激動表示該臘腸犬年紀已大，視力也不好，趁家人不注意偷跑出門，幸好遇到暖心民眾及警方，飼主對警方的熱心服務，再三表達感謝之意。

北投分局表示，警察除了維護治安、交通順暢，亦會主動發現需要協助與服務的民眾，適時的提供幫忙，也呼籲民眾如有緊急困難需要幫助。