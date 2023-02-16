延宕多時的部分負擔新制終於有了新進展！中央健保署今宣布，新制將分2階段上路，首階段為藥費及急診部分負擔的調整。與去年公告不同之處在於，慢性病患若在診所領藥，首次不必付費，其餘細節比照均去年公告版本，而檢驗檢查因涉及退費問題，將延至第2階段再實施。健保署長石崇良表示，近期會陸續拜訪病友團體、醫界代表，若一切順利，第1階段最快將在4、5月上路。

石崇良表示，部分負擔的調整，原本在去年5月就公告，但當時是台灣疫情最嚴重的時候，因醫院正在全力收治病人、基層診所投入抗疫工作，加上考量民眾負擔而暫停實施。一年過去後，疫情已趨於穩定，考慮部分負擔對健保資源的利用、分級醫療政策的推動扮演相當角色，因此把案子拿出來溝通討論。

健保署醫務管理組組長黃兆杰表示，此次版本的部分負擔新制，與去年的版本略有不同，在藥費方面，慢性病連續處方箋現行規定是免收費，去年5月公告的版本改為比照一般藥品收取，此次則改為診所免收，其餘比照一般藥品收取。

健保部分負擔新制。（林周義／整理）

一般藥品收費標準與去年版本相同，即100元以下，在診所、地區醫院免收費，區域醫院和醫學中心收10元；逾100元則收20％，在診所、地區醫院最多收取200元，在區域醫院、醫學中心最多收取300元。石崇良表示，若民眾就醫行為未改變，會影響到的人數約有700萬人左右，但其中大概有400多萬人每年多付的費用為200元以下，健保署希望藉此改變民眾的就醫行為。

急診部分負擔方面，黃兆杰表示，仍比照去年公告版本，即檢傷分類1～2級者，在區域醫院、醫學中心少收100～150元，4～5級多收250～300元。1～2級者在區域醫院收費200元、在醫學中心為300元；而4～5級者在區域醫院收600元、醫學中心收800元。至於基層和地區醫院，則沒有改變。

石崇良表示，根據過去資料，急診部分負擔調整後，一年約影響100萬人，其中有一半是1、2級，負擔會下降，另一半屬於4、5級，負擔會增加，之所以如此調整，是為了把資源留給真正需要的病人。

至於檢驗檢查，石崇良表示，會等到下一個階段再進行。目前為不收取，去年5月公告的版本則在地區醫院收取10％，區域醫院、醫學中心收取20％。經討論發現，收取檢驗檢查部分負擔每年共影響980萬人，若收取，將涉及未檢查的退費，或是看診和檢驗檢查的時間點落差的收取時間點，還有配套措施需要釐清。

有鑑於此，部分負擔新制將分階段推動，藥品、急診的調整先行上路，至於涉及資訊系統、醫院的作業流程的檢驗檢查，則會在下一個階段再推行。石崇良表示，近期將會陸續拜訪病友團體、醫界代表，若一切順利，新制第1階段最快將在4、5月上路。