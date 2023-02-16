為協助台南市經濟弱勢家庭改善生活品質，台南市社會局積極結合民間各項資源，透過公私部門合作，協助低收及中低收入戶修繕房屋，讓照顧弱勢家庭免於居住於惡劣或危險的環境中，補助每戶最高10萬元，自2019年起執行至2022年底已完成全市99個弱勢家庭房屋修繕，補助金額總計達696萬2593元。

南市助弱勢家庭住宅修繕 4年完成99件

圖說：協助經濟弱勢家戶進行居家環境改善前，台南市長黃偉哲一起進行會勘評估。(台南市社會局提供)

台南市長黃偉哲表示，許多弱勢家庭或邊緣戶受限於經濟能力，無法擁有最基本的居住及生活品質，需要各行各業共同協助。

台南市社會局積極運用民間捐款，並訂定「臺南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」，社會局社工於執行家庭訪視或定期關懷服務時，也會主動發掘更多需要待協助的弱勢邊緣戶個案，結合民間社會福利單位來幫助更多弱勢家庭改善居家生活品質，期透過實際行動關懷弱勢、讓溫暖持續傳遞。

而在修繕工程完成後，受幫助的案家，也相當感謝善心捐款人士、社會局以及公所的幫忙，讓他的家「雨天不再滲水、冬天不再灌風」，改變他及孩子的居住環境。

台南市社會局長盧禹璁指出，弱勢民眾生活不易，社會局為協助經濟弱勢家戶進行居家環境改善，補助低收入戶及中低收入戶每戶最高10萬元，由各區公所相關單位人員會同前往案家實地勘查，進行需求初審評估後，待社會局核定即可進行修繕作業。(記者張雅雲/台南報導)