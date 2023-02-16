民進黨主席賴清德昨天表示，北京定義的「九二共識」，並沒有中華民國生存空間，沒有台灣2300萬人民的主權。國民黨主席朱立倫今正告賴與民進黨，台獨才是意圖消滅中華民國，才是最大傷害中華民國，讓中華民國沒有空間的主張。
朱立倫表示，不管是務實台獨、激進台獨或各種台獨，都是在毀滅、摧毀中華民國，而國民黨永遠是捍衛中華民國，守護台灣的民主自由，真正能夠維護兩岸、區域和平的，就是國民黨的主張。
民進黨主席賴清德昨天表示，北京定義的「九二共識」，並沒有中華民國生存空間，沒有台灣2300萬人民的主權。國民黨主席朱立倫今正告賴與民進黨，台獨才是意圖消滅中華民國，才是最大傷害中華民國，讓中華民國沒有空間的主張。
朱立倫表示，不管是務實台獨、激進台獨或各種台獨，都是在毀滅、摧毀中華民國，而國民黨永遠是捍衛中華民國，守護台灣的民主自由，真正能夠維護兩岸、區域和平的，就是國民黨的主張。
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