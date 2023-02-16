內政部16日於行政院會陳報「落實居住正義政策精進方案」，就中產以下自用住宅貸款戶支持方案上，申請資格基準日為今年2月28日，撥付方式採申請核定後一次撥付，金額為每戶3萬元。院長陳建仁說，預估可以減輕55萬房貸族的負擔。

行政院發言人陳宗彥於院會後記者會轉述，陳建仁表示，蔡英文總統關心國人居住問題，過去也透過多元政策，包含上個月立法院三讀通過的平均地權條例、8年20萬戶社會住宅政策以及300億租金補貼方案等。

陳建仁提到，為了因應3年多來疫情急升息的壓力，對於中產家庭帶來的衝擊，政府將運用疫後特別條例規畫房貸補貼方案，針對一定家戶所得以下、僅持有1戶自用住宅的貸款且一定核貸金額以下者，提供每戶一次性3萬元的支持，預估減輕55萬房貸族的負擔。

內政部長林右昌報告指出，將透過推動擴大推動租金補貼，持續增加直接、包租代管社宅供給，並擬定中產以下自用住宅貸款戶支持方案。至於青年購屋儲蓄支持機制，正在近一步研議中，會擇日向政院專案報告。

在每年300億租金補貼精進方案上，林右昌說，去年開始由中央直接受理撥款，核貸戶數自6萬戶增加到27.7萬戶，弱勢家庭約佔4成，初入社會青年、婚育家庭各佔3成，此政策是要給租屋民眾實際支持和幫忙。 據內政部規畫，新版租金補貼方案採隨到隨辦受理無申請期限，舊戶免重新申請，租賃契約免房東身分證號，房屋範圍無資料者可切結，合格家戶回溯到申請日開始補貼，以及擴大18歲以上（學生租屋族群）皆可申請。

在中產以下自用住宅貸款戶支持方案上，林右昌表示，財源將以特別預算支出，會在立法院通過特別條例後再實際推動，他強調，此政策重點是減輕中低薪房貸族負擔，而非鼓勵未來要買房子的人，也不適用購買高房價的民眾，更不會補助到房東。

在申請資格上，針對2021年家戶所得合計於120萬元以內，僅有1間自用住宅，台北市核貸金額設定在850萬，房屋總價須在1200萬以內，其他縣市核貸金額為700萬，總價約1000萬。

林右昌說，預計有受惠55萬戶，其中台北市佔4萬戶，其他縣市佔51萬戶，每戶定額支持3萬元，主要是依據全國平均房貸餘額950萬，在最近這幾年因為升息累計達到0.625％，所增加的利息支出來估算而得。

此外，也將擴大社會住宅供給，林右昌說，截至去年底，中央直接興建社宅已達3.1萬戶，遍及全台20縣市，今年將在金門、馬祖開辦，預期可再增加2萬戶，未來將持續和地方合作；預估在2024年底，中央、地方興建總量可達12.3萬戶；包租代管社宅去年底媒合數來到5.8萬戶，未來將朝每季1萬戶的目標前進。