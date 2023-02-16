IIF當地時間15日發表每月資金流報告，反映1月流入中國股市的資金達176億美元。首席經濟師Jonathan Fortun相信，中國放寬防疫措施，有利重啟經濟，成為推動資金流入中國股市的主因。

根據報告，中國債市共計25億元流失額，是過去12個月內第十個月淨流失。

報告又反映，上月流入新興市場的資金達657億元，是兩年來最多，遠高於去年全年的309億元。未計中國在內的債市吸引最多資金，達446億元。