香港通訊事務管理局近日宣布，三間免費電台及兩間持牌電台，須每周播放額外至少30分鐘關於國民教育、國民身份認同和正確認識《香港國安法》的節目。另外建議英語電台頻道須提供英語廣播總時數的比例，由不少於80％下調至不少於55％。

據香港01報導，上述新規在大陸社交平台引起關注，15日晚間，話題「香港大幅度下調英語節目比例」、「香港電視台及電台每周至少播半小時國安節目」等登上微博熱搜榜，引起大陸網民兩極評論，已累計獲得超過1.1億閱讀量。

持支持態度的大陸網民表示，「國安教育必須到位」、「早該如此，那麼多英語節目幹嘛，母語是中文好嘛。」更有人直稱，香港的第一大問題，是要認清自己的發展是英語系國家給的，還是背靠大陸得來，認清楚這個問題，才能擺正自己的定位。

但也有大陸網民認為，「強行內地化對於HK來說是災難中的災難。」、「有一說一學好英文和有國民意識並不衝突。」、「去國際化，讓香港變成一個內地城市對國家有什麼好處？」