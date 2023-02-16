人工智能AI聊天機器人ChatGPT，除日常對話外，還能解答考試題目，引發學術教育界隱憂，教育部也將與各大學就此議題交換意見。針對ChatGPT與AI對大學的學術及教學的輔助與影響，桃園市中原大學認為應讓學生掌握新興科技，教師也能透過創新教學，培育學生因應科技變化，校方提出5項具體措施，鼓勵學生掌握新科技優點，而非被科技影響。

中原大學教務長、資管系教授皮世明表示，中原大學目前大一所有學生都有兩門必修課程，包括運算思維與程式設計、人工智慧與自然科學導論，教師與學生可在這兩門課中瞭解新興科技與AI的應用與趨勢變化；校方也開設教學工作坊，將針對ChatGPT及AI，對大學的學術及教學的輔助和影響，進行各項議題討論，盼能在教學上有效掌握教學面向問題。

皮世明提到，中原大學在高教深耕第二期，特別有以新興科技教學作為分項計畫，期望透過教學創新因應新的教學現場與環境；關於如何辨識學生是否利用AI寫作業，目前史丹佛大學的DetectGPT已能進行相關判斷，中原也會針對這些新科技進行研究與應用，進一步引導學生有效使用ChatGPT及AI，而非只是透過簡單複製來完成作業。

皮世明指出，校方也會鼓勵學生善用新興科技，特別是鼓勵學生透過線上提問，產生學習興趣，並透過推理與思考，判斷ChatGPT及AI所提供的答案，進而達到有效自主學習，以他任教的資訊管理系來說，學生能透過ChatGPT進行各種程式語言的學習與撰寫，其實也能得到好的學習成果。

皮世明說，應讓學生具備掌握新興科技與AI的能力，學校教師也能透過新興科技的創新教學，培育學生因應新的科技變化，希望讓師生能充分掌握新興科技的優點，而非被科技影響。