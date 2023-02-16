營養師李佩芬說，建議多選擇「原型食物」口味，吃蔬食對健康有益處。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

《氣候變遷因應法》三讀通過，掀「低碳飲食」風潮，尤其植物性蛋白、少肉多蔬等飲食逐漸受民眾歡迎；營養師李佩芬說，吃素不等於健康減肥，建議多選擇「原型食物」口味，減少加工食品，掌握營養均衡，健康吃蔬食。

營養師李佩芬表示，很多人以為蔬食營養艱澀難懂，其實除了盡量採「原型食物」、少油、少糖、少鹽；尤其211比例原則，就是每日吃進2份蔬菜、1份蛋白質、1份全穀物主食。

李佩芬說，豆類的高纖、高蛋白質特性，是蔬食者不可或缺的營養來源，所以營養師也鼓勵大家將豆類與糙米共煮，1碗豆豆飯，是蔬食者非常重要的營養來源。

蔬食心理師洪芙瑋指出，可以透過講座，學習「211餐盤的判斷模式」，了解健康原則指引與蔬食心理調適方法，學習個人自我安排飲食，以原型低油為原則，體認自己吃蔬食的初衷，增加蔬食盟友，持之以恆。

執行「21天蔬食趣」的團隊指出，以110人施行21天全植物蔬食計算，共減少21010公斤碳足跡，省9674公噸水資源，守護約64.68公畝的原始森林免被破壞，節省41811公斤穀物糧食，拯救2310隻動物，讓自己健康也愛地球。