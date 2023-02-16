新竹市長高虹安澄清自己是因平台功用加入，並非「藍白合」、「盧秀燕成霸主」等說法。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕接受聯訪時表示，希望大家把焦點放在區域治理平台上。（張亦惠攝）

藏弦外之音拱選總統？楊文科盼他能「向北南東走」 盧秀燕不忍直喊這句

台中市長盧秀燕推動中台灣區域治理平台，今天8位縣市首長齊聚參加啟動儀式，新竹縣長楊文科致詞時表示，未來希望盧市長再向北、向南、向東做連結，你確實是「不錯的人選」，大家會心一笑後鼓掌，是否是勸進盧秀燕角逐2024總統？楊文科會後並未再受訪。被問到楊縣長的話是否有弦外之音則表示，希望大家把焦點放在區域治理平台上。

楊文科說，中台灣區域治理平台今天正式成立，過去中央政府重北輕南忘記台中，現在重南輕北也一樣忘記台中跟中部，盧市長站出來登高一呼，中部縣市全部都加入，未來更希望他向北向南向東部都來做連結，「你確實是一個不錯的人選」，現場縣市長會心一笑並鼓掌。

新竹市長高虹安致詞時則說，新竹市區加入區域治理平台被外界解讀為「藍白合」、「盧秀燕成霸主」，但她要澄清當時接到盧市長電話沒有問黨派，只問這個平台能達到什麼功用，聽完後馬上答應加入。

盧秀燕被問到楊文科的說法是否有弦外之音時說，現在8縣市的合作方案很多，要緊鑼密鼓進行，未來不排除區塊間的合作，地方政府互相合作是必須的，今天的重點是區域治理平台，希望大家把焦點放在平台上。