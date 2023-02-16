桃園市桃園區1處下水道工程，今天凌晨5時許疑似1名男機車騎士撞破護欄、圍欄後，連人帶車摔入深14米坑洞，消防人員10時49分接獲報案，趕抵將騎士救出，發現已經命危，詳細事故原因仍需調查。

土耳其強震147小時過後 10歲小女孩奇蹟式獲救
桃園三寶「快車道右轉」撞飛女騎士 網怒：這開法怎麼防
斥資逾9800萬打造 南寮足球場竟有坑洞碎石
#桃園市 #桃園區 #下水道 #機車騎士