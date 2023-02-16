桃園男騎士摔進14米下水道坑洞 命危搶救中 12:112023/02/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市1名機車騎士連人帶車摔進14米深下水道，目前已經被救出，還在搶救中。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區1處下水道工程，今天凌晨5時許疑似1名男機車騎士撞破護欄、圍欄後，連人帶車摔入深14米坑洞，消防人員10時49分接獲報案，趕抵將騎士救出，發現已經命危，詳細事故原因仍需調查。 土耳其強震147小時過後 10歲小女孩奇蹟式獲救 桃園三寶「快車道右轉」撞飛女騎士 網怒：這開法怎麼防 斥資逾9800萬打造 南寮足球場竟有坑洞碎石 #桃園市 #桃園區 #下水道 #機車騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗140線尖峰時刻打結 拓寬改善工程在即 18:032023/02/13 寶島 全聯善美基金會14日與北藝大簽署MOU 培養傳統藝術人才 17:142023/02/15 生活 宏碁迎開學季 Swift 14將開賣 04:102023/02/12 《旺來報》 宜蘭縣前議員張秋明涉詐助理費 20萬元交保 14:062023/02/15 社會 驚悚瞬間曝！萬華小客車撞公車再撞機車 73歲騎士遭輾斃 12:342023/02/12 社會 三星手機壞了換iPhone 14 Pro 他曝5大原因：後悔到哭 05:002023/02/15 財經 邊境英雄！台灣緝毒犬14年查緝逾百億元毒品 18:542023/02/14 財經 星宇航空飛進北美 4／26開航洛杉磯2／14情人節開放訂位 16:142023/02/14 財經 iPhone 14晶片設計 蘋果不給別人賺！台積電又是大贏家 13:072023/02/14 財經 春天藝術節第二波售票14日開跑 10檔表演精彩可期 14:502023/02/13 生活 果粉崩潰！iPhone 14 Pro Max成本揭曉 金額驚呆眾人 15:402023/02/14 科技 南寮足球場坑洞碎石 竹市府將提改善方案 04:102023/02/11 地方新聞 女女戀鬧分手 縱火燒死愛侶3歲女 04:102023/02/08 社會新聞 實測三星Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max（1）-夜拍越拍越明亮 14:522023/02/11 生活 實測三星Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max（2）-日拍、自拍同樣出色 14:522023/02/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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