國票金發出聲明表示，近日外界部分有關本公司部份董事召開會前會之報導，係屬杜撰虛構，完全並非事實。針對上述相關報報導，本公司當日並無召開所謂7人『董事會前會』之會議，本公司亦無所謂7人『董事會前會』之組織，本公司針對重要議案如需要向董事進行溝通，辦理說明會、座談會等，均會向所有董事通知召集，應為董事會決議事項者，亦依法定程序召集董事會進行討論，本公司各相關單位或部門或經營層，均從未通知或召開過所謂的「7人董事會前會」。

國票金控總經理蘇松輝表示，時值新一年初，近來多家金控及行庫均依據前一年度之經營績效進行考評，調整高階人事，媒體均有相關報導，此係屬業界常態。本公司相關部門對子公司進行年度績效考評及職務調整，均依內部相關規定之績效指標(KPI)評估辦理，並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等，認應強化創投子公司財務紀律及風險管理，並調整營運策略及方針。

蘇松輝亦表示：報導所謂「打壓台灣無人機產業」云云，更屬無稽，本公司辦理投融資業務，一向支持政府之非核家園政策，以及政府倡議之前瞻產業，包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業，均屬本公司積極爭取之投融資對象，其中在綠能產業之融資業務投入不遺餘力，支持政府之替代能源與非核家園政策，並連續三年獲經濟部之光鐸獎，由蔡總統親自頒獎。

國票金表示，本公司人事派任及績效考評相關議案係由公司經理部門，依內部規定程序提案，均尚待董事會全體董事討論決議，公司治理程序透明，所指架空審計會及董事會均屬無稽之談。

國票金已公告112年1月份營收及自結盈餘概況，1月合併營收為5.51億元，自結稅後盈餘2億163萬元，每股稅後盈餘0.06元，較去年成長，展望今年業務發展，期待升息循環末端將至，金融市場波動趨向緩和，調整營運結構後，本公司經營團隊將全力以赴，期望今年度，在授信、債券、自營、新金及經紀業務均可較去年積極成長。