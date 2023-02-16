受惠於中美貿易戰轉單效應及缺料紓解，勝品去年業績表現亮眼，2022年前3季稅後盈餘為2.08億元，年增1.32倍，每股盈餘達7.26元，累計2022年合併營收為22.56億元，年增13.09%。

勝品1月合併營收為1.9億元，月增10.7%，年減11.6%，為歷年同月次高。

由於美國國防授權法案與貿易調整協助計畫致使大陸安控業者受到限制，勝品表示，將持續觀察歐美市場需求，提升業務運作效率因應市場空缺，公司也持續技術創新，朝智慧存取與人工智慧視覺領域發展，提供客戶全面解決方案。

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