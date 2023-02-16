三月女神節即將來臨，在專屬女性的獨特時刻中，就該將工作、家庭按下暫停鍵，享受做自己的美好時光，僅80分鐘的飛行距離，加上現在香港三天機票加酒店自由行只要NT＄9,999起(未稅)，與現今日韓機票相比，短程旅遊的香港無疑是最好的選擇，不妨利用228、清明連假為自己和閨蜜安排一趟寵愛自己的香港行！

旅發局攜手逾16,000間商店，提供至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券，向旅客獻上心意。

迎賓飲品示意圖(攝影：洪書瑱)

目前「Hello Hong Kong」全球宣傳活動已經開跑，全港逾16,000間商店，攜手提供連串精彩獎賞，當中包括全球至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券。訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。而香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，也拍攝一系列充滿動感的短片，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力，在三月女神節之際，敬邀妳前往。

迎賓飲品示意圖(攝影：洪書瑱)

跟日韓不管是228連假或清明連假相比，香港旅程費用真的省很多，國泰航空與六家旅行社合作，推出優惠三天自由行女神節專屬方案，兩人成行，每人NT＄9,999 (未稅)起。五福旅遊的方案可入住尖沙咀海港城的馬可波羅酒店，不論是搭天星小輪、星光大道看夜景，或是購物美食都十分方便；雄獅旅遊則有時尚復古的上環九如坊蘭桂坊精品酒店可以選擇，並加贈每日早餐、女神們最愛法式三層下午茶、在BreeZe Lounge全天享用小食、茶和咖啡並在Happy Hour暢飲特選葡萄酒；吉帝旅遊主打尖沙咀百樂酒店，並加碼贈送香港全新打卡行程西九龍導賞遊或西貢藝術小島鹽田梓一日遊；易遊網則提供九龍酒店以及多家酒店任選方案，還能再抽國泰航空香港機票5,000元旅遊金及香港迪士尼樂園一日門票。

東南旅遊則包裝一系列全新開幕新酒店，像是以永恆歐式經典為設計風格的歷山酒店，炮台山港鐵站出口就到，三天自由行只要NT＄9,999起(未稅)，只要加價NT＄1,000，也可以選擇灣仔英倫紳士風格的夏利酒店，或是位在北角，標榜全海景房的凱悅維港尚萃酒店，適合喜愛體驗新酒店的人。可樂旅遊主打閨蜜四人成行，有多家酒店可以任選，會提供8小時用車的包車服務，讓女神們輕鬆前往香港市區各景點吃喝玩樂，不用煩惱交通，把省下的時間全部用在旅遊體驗。