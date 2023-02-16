前NBA華裔球星林書豪重磅加盟P.LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人，2月12日首秀高水準演出率領鋼鐵人終止連敗，再次颳起「林書豪旋風」，林書豪周邊商品大熱銷，但近期卻傳出不肖人士販賣仿冒商品，鋼鐵人球團呼籲球迷以正確管道購買林書豪應援商品。

鋼鐵人球團表示，近期聽聞出現許多仿冒的林書豪周邊商品在市面上流竄，但目前要購買球隊周邊商品最正宗的銷售管道就是鋼鐵人商品部，呼籲民眾不要在其他地方購買，否則會容易購買到仿冒商品。

鋼鐵人球團說明，正版球衣正面大LOGO及後領標是使用塌塌米布料，且是胸前滿版樣式，後領尺寸標示處則是使用熱轉印方式印製，同時有鋼鐵人隊徽，且民眾購入正版球衣，一定會有球隊專屬商品吊牌及專屬球隊LOGO下擺標，最後，市售的球迷版球衣一定不會有贊助商或聯盟的LOGO，這也是最容易辨識球衣真偽之處。

關於市面上流竄仿冒品，球團是否報警處理？鋼鐵人球團回應，由於目前的相關消息是由球迷檢舉，仍無法確定有沒有人受騙，所以球團的動作是先提醒球迷有仿冒商品在市面流通，相關法律行動仍在研議中。

鋼鐵人球團重申，雖然有提供球衣真僞的辨識方式，但球團還是呼籲球迷到主場現場或是官方線上商城管道購買，以正確管道購買林書豪應援商品。