女星楊謹華近幾年因戲劇《一把青》、《華燈初上》等作品演技大受好評，最近更專心投入新劇的拍攝中，不過繁忙之餘，喜愛和網友們分享生活大小事的她也在IG上曬出多張赴泰旅遊的美照，更釣出許瑋甯笑回：「這麼浪漫！」

楊謹華日前在臉書以及IG上更新一系列同款照片，不只有多幅藝術品入鏡，她的穿搭也相當吸睛，只見照片中她以一身黑衣藍牛仔褲的模樣亮相，乍看之下風格相當休閒，豈料，隨著下一張照片見到她轉身後的背影，在長髮飄飄底下竟有大片肉色映入眼簾，讓粉絲們看得驚呼連連。

雖然楊謹華於貼文中僅寫下：「weather is just right。」等字句，並未透露自己身在何處，但隨後便被眼尖的網友指出應是在泰國的曼谷當代藝術館，留言：「啊！！！是MOCA BKK(Museum Of Contemporary Art，曼谷當代藝術館)那....妳有看到小S嗎！」而星友許瑋甯見了也忍不住表示：「這麼浪漫！情人節快樂。」

此外，楊謹華也以限時動態的方式透露拍攝者身分是老公，更甜喊：「感謝先生的快手，拍了張喜歡的照片。」大曬閃光彈的舉動讓網友看了粉紅泡泡滿滿，紛紛留言：「內(那)個背，美翻了」、「好像20歲的少女」、「衣服亮點是在背後」、「情人節也太浪漫了。」