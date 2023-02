女星楊謹華近幾年因戲劇《一把青》、《華燈初上》等作品演技大受好評,最近更專心投入新劇的拍攝中,不過繁忙之餘,喜愛和網友們分享生活大小事的她也在IG上曬出多張赴泰旅遊的美照,更釣出許瑋甯笑回:「這麼浪漫!」

楊謹華日前在臉書以及IG上更新一系列同款照片,不只有多幅藝術品入鏡,她的穿搭也相當吸睛,只見照片中她以一身黑衣藍牛仔褲的模樣亮相,乍看之下風格相當休閒,豈料,隨著下一張照片見到她轉身後的背影,在長髮飄飄底下竟有大片肉色映入眼簾,讓粉絲們看得驚呼連連。

雖然楊謹華於貼文中僅寫下:「weather is just right。」等字句,並未透露自己身在何處,但隨後便被眼尖的網友指出應是在泰國的曼谷當代藝術館,留言:「啊!!!是MOCA BKK(Museum Of Contemporary Art,曼谷當代藝術館)那....妳有看到小S嗎!」而星友許瑋甯見了也忍不住表示:「這麼浪漫!情人節快樂。」

此外,楊謹華也以限時動態的方式透露拍攝者身分是老公,更甜喊:「感謝先生的快手,拍了張喜歡的照片。」大曬閃光彈的舉動讓網友看了粉紅泡泡滿滿,紛紛留言:「內(那)個背,美翻了」、「好像20歲的少女」、「衣服亮點是在背後」、「情人節也太浪漫了。」