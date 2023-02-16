才剛過春節連假，緊接著228有4天連假，預估自蘇花路廊南下進入花東人車將再現。鼓勵搭大眾運輸，並減緩車流壅塞，公路總局第四區養護工程處規劃宜花部分路段大客車優先通行、路肩開放客運行駛，也管制大貨車通行時間；另外提醒，蘇花改仁水隧道將從18日起，提高速限到60公里，。

第四區養護工程處指出，228連假2月25日至28日共計4日，因花東地區為國旅熱門景點，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約60分鐘。

四區養護工程處也藉時段性車種管制，紓解尖峰時段車流，連假期間，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21噸以上大貨車雙向通行，時段為25日5時至17時、 26日7時至11時、27日14時至18時、28日12時至20時。

此外，位於花蓮縣境、長度約3公里的仁水隧道，限速50公里，是隧道路段最慢的一段，為提升整體車流運行效率，公路總局決定，將在連假前，本月18日起，將約2.5公里仁水隧道提速至60公里，但隧道南北兩端洞口路段有250公尺長度，維持原本50公里速限，並設有「前方速限降低」標誌提醒用路人。

公路總局同時指出，228連續假期適逢武陵農場櫻花季，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，訂有中124線禁止車輛進入及台7甲線45k至55k（思源啞口~中124線路口）禁止路邊臨停，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛，一律禁止進入，提醒前往賞櫻的民眾注意。