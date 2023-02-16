住展雜誌今（16）日最新公布數據指出，北台灣預售新建案市場，2022年平均銷售率跌落50％的多空分水嶺，房價下修，「有感」加壓！

住展雜誌今天公布最新統計指出，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計8萬6,245戶；扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出於市面銷售的可售戶數為6萬5,136戶，累計成交戶數為2萬9,550 戶，剩餘戶數為3萬5,586戶，平均銷售率約45.4％。

統計指出，去年預售市場平均銷售率，掉到45.4％，比2021年下滑14.7個百分點，中斷連續5年正成長，且年衰退幅度為2015年以來最大。

與2021年相比，2022年成交戶數大減9,783戶，總成交金額同步下滑1,487.86億元，甚至高於新竹縣去年總推案量（1,323.67億元）。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，平均銷售率低於50％，這個數字，代表預售新建案市場已供過於求。更棘手的是，大環境不利房市發展下，日前市場買氣已無法及時消化去年12月出現的千億推案量。

成采錡分析，今年329檔期，將緊接著登場，預期北台灣尚有上千億元案量將釋出，若買氣遲未有起色，建案面臨的競爭壓力與日俱增。

成采錡預期，由於今年房市持續受《平均地權條例》修正案及選戰等因素干擾，建案銷售速度已放緩，預估北台灣 2023年新建案平均銷售率，還是會低於五成。

這項統計指出，2022年北台灣新建案平均銷售率，最高為宜蘭地區，高達63.2％。

排名第二高銷售率城市，為新竹地區，約53.2％。

第三名為基隆市，全年銷售率平均已不到5成，約49％。

排名第四，為台北市46.8％，第五名為新北市44.7％。第六名為桃園市40.7％。