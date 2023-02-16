蛋價重回歷史新高，農委會主委陳吉仲喊台灣蛋價已比不少國家便宜，還點名日本、美國蛋價飆漲，根據14日巿售10顆裝雞蛋價格約介於60至89元，但一名在日本旅遊的女網友說，日本超市同樣一盒10顆雞蛋，只賣台幣48元，且消費超過台幣226元，買雞蛋還可以再打折，圖文引發熱烈討論，不少網友嘲諷，「全世界只有陳吉仲不知道其他各國的蛋價」。

原PO昨（15）日於臉書社團《爆怨公社》指出，在日本超市發現一盒10顆蛋售價是213日圓，折合新台幣約48元。她說在日本超市消費超過1000日圓（約台幣226元），可用日圓128元（約台幣29元）的優惠價買一盒蛋，質疑「為何日本薪資中位數，是台灣的兩倍，蛋價卻是台灣價格的一半？」

女網友逛日本超市發現蛋價比台灣便宜。（圖／翻攝自爆怨公社）

《中時新聞網》14日實際到超市查看，一盒10顆裝的雞蛋售價落在60至89元，其中兩款已是促銷價仍要80元、88元，以台灣一盒最便宜60元和日本一盒48元相比，貴了12元，更比日本超巿的優惠價足足高出31元。

貼文曝光，網友也相當有感，認為蛋價飆新高有3個原因，包括禽流感、飼料成本、冬季氣溫低，「台灣最近的蛋價真的誇張」、「妳這樣打臉陳吉仲，小心被炎上」、「為什麼日本能把蛋賣這麼便宜？」、「世界怎麼跟得上台灣」、「為什麼日本能把蛋賣這麼便宜？」、「全世界只有陳吉仲不知道其他各國的蛋價」。

留言中也有人說只比雞蛋價格太偏頗，應看整體物價比較，「生活只剩雞蛋嗎？其他的物價不用比一下」、「日本物價可是我們的2倍」、「要比就大方向的比，東西有的貴有的便宜怎麼比？」