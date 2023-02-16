北韓曾在1990年代遭遇嚴重飢荒，導致成千上萬人民挨餓至死。而近期根據南韓媒體報導，時隔20多年後，平壤當局再度削減軍人糧食配給，顯示國內正面臨另一波糧食危機。

根據南韓《東亞日報》15日報導，近期北韓軍人每日糧食份量，已從原先的620公克，調降為580公克，而上次削減軍糧是在2000年，對於長期重視軍武力量的北韓來說，相當不尋常。此外，根據北韓媒體報導，執政黨將在本月緊急召開會議，商討農業問題，等於間接證實糧食供給出現危機。

北韓正浮現新一波糧食危機。圖為金正恩15日在平壤出席住宅與農耕破土儀式。（圖／美聯社）

另根據南韓《先驅報》報導，北韓去年糧食產量為451萬噸，相較於2021年的469萬噸，減少了3.8%。在第二大城「開城市」，每天都有數十人餓死，也陸續出現活不下去而自殺的案例。

北韓國內可耕面積只佔國土的22%，過去曾因天災影響農業收成，導致嚴重飢荒。而疫情爆發後，北韓實施鎖國政策，全面禁止國際旅客到訪，觀光收入頓時歸零；加上疫情前已存在國際經濟制裁和天災問題，多重夾擊之下，就連領導人金正恩也承認國內面臨糧食短缺（2021年）。

儘管北韓現今已恢復與中國大陸、俄羅斯之間的貿易往來，但糧食顯然還是不夠。由於北韓是按照社會階級實施糧食配給，當軍隊都出現被迫緊縮糧食的情況，一般平民的處境更不堪設想，大規模飢荒恐怕早已悄悄上演。