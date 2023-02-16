前高雄市副市長葉匡時今(16)日發文分享去台銀買兔年套幣的過程，並透露小小的交易卻花約二十分鐘，櫃檯服務人員表示因貴金屬交易，怕有人受騙並防制洗錢，去年有新規定要求65歲以上老人要多填一張防止被騙的表格。葉匡時不禁直呼，光從這簡單的事情，可看出實在有太多不必要庸人自擾或規避責任的法規。

葉匡時在臉書指出，去台銀某一分行買兩個台銀出的兔年套幣，一個台幣2,180元，但這個簡單的交易居然讓他在櫃檯前折騰20分鐘，包括填了三張表格，第一張表格簽了四次名，第二、三張表格各簽了一次名，櫃檯服務人員拿了他要付的現金以及簽了名的表格，並核定身份證字號後，在電腦前輸入一些資料，就花了10幾分鐘，接著再進行取套幣以及放套幣的紙袋流程，「小小的交易，居然足足花了我以及櫃檯人員約20分鐘時間」。

葉匡時提到往年似乎都沒有這麼麻煩，櫃檯服務人員則解釋，該流程為去年新規定，因為是貴金屬交易，害怕有人受騙並防制洗錢，警政單位則要求65歲以上老人要多填一張防止被騙的表格，前面兩張表格則是金管會要求。

葉匡時發文感嘆表示，只是單純的買兩個套幣，有什麼受騙或洗錢的可能嗎？「光從這簡單的事情，應該可以看出我們實在有太多不必要庸人自擾或規避責任的法規吧？」