巴菲特（左）與老戰友波克夏公司副董事長孟格（右）。（美聯社）

巴菲特旗下的波克夏公司爆賣台積電ADR股票，投資人都想知道股神賣股的理由，巴菲特「老戰友」、波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）15日盛讚，台積電是「地表最強的半導體公司」，但未詳述出脫持股原因。

路透報導，高齡99歲孟格自1978 年以來，一直擔任波克夏的副董事長，並與92歲股神巴菲特保持密切合作。

孟格周三在媒體Daily Journal公司的線上年會中大讚：「台積電是地表最強半導體公司，仍然看好台積電前景。」儘管波克夏去年第三季狂砸41億美元（約台幣1230億元）買進台積電股票，隨後在第四季大砍86％持股。

在談到大陸國家主席習近平和俄烏戰爭將屆滿一年時，孟格淡化了大陸可能入侵台灣的擔憂。

孟格說，「中國大陸領導人是非常聰明、務實的人。俄羅斯入侵烏克蘭，看起來像小菜一碟，但我認為，台灣不再像是小菜一碟。」

孟格提到，「這有助於投資人在大陸的前景，因為相較於美國，你可以在大陸以更便宜的估值購買更好、更強大的公司。」他說，近期比亞迪電動車一直漲價，特斯拉則不斷降價，兩者相比，自己更願意投資比亞迪。