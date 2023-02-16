「AcQUA源少年」今天於記者會現場表演勁歌熱舞。(曹婷婷攝)

首屆台南車展2月24日至27日於大台南會展中心登場，集結近百家廠商、超過20個國內外知名汽機車品牌，展出422格攤位，開幕當天還有12輛超跑助陣；28日晚間還推出「TAINAN搖滾春天演唱會」，邀請「AcQUA源少年」、AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」、「五堅情」等人帶來精彩演出。

台南市政府今天舉行「2023台南車展」與「TAINAN搖滾春天演唱會」展前記者會，副市長葉澤山指出，兩檔活動將於2月24-日至28日在大台南會展中心登場，期待能為台南會展產業的活絡，注入新能量，邀請全國民眾共襄盛舉，來台南觀展、旅遊、消費。

台南車展24日開幕當天上午10至12時將有12輛超跑於展館前廣場助陣，包括保時捷、麥拉倫、法拉利、林寶堅尼等品牌，展覽現場攤位亦有價值3000萬元以上的多款勞斯萊斯展示，每位入場參觀者皆可免費領取摸彩券，每份市價超過千元，獎品有溫泉飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽車隔音氣密套組等。

葉澤山說，台南是國內汽車工業3大產業聚落之一，汽車及其零件製造業廠商約500多家，不乏隱形冠軍企業，產品稱霸全球市占率的台灣之光，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮，透過主辦首屆「2023台南車展 」，提供汽機車零配件產業優質展銷交流平台，並增加參展商產品曝光機會，創造汽機車產業鏈商機。

展覽結束隔天晚間，市府更加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，推廣大台南會展中心兼具展覽、演唱等多元軟硬體設施功能，葉澤山今天公布卡司名單，包括告五人、麋先生、AcQUA源少年、AKB48官方海外姊妹團體AKB48 Team TP、大支、五堅情開唱，今日也邀請AcQUA源少年現場演出。市府指出，「TAINAN搖滾春天演唱會」2月18日中午12點線上開放免費索票，每人限索取2張，數量有限，索完為止。