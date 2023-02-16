蘆洲警方日前在清查轄內的詐騙集團車手時，發現28歲陳姓女子在去年9月加入詐騙集團擔任車手，足跡遍布三重、板橋、林口、海山、新莊及台北、桃園等地區，領取贓款高達315萬餘元，蘆洲警方組織專案小組投入偵辦，發現詐團的上游幹部是竹聯幫孝堂松山會成員，經過多次逮捕行動後共逮5名詐團成員，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送新北地檢偵辦。

蘆洲警方日前接獲民眾報案稱遭詐騙，調查發現竟是名外送員裝扮的女子擔任車手前去提款，警方深入追查後發現，這位陳女原本從事外送員的工作，不過因為嫌外送收入不夠使用，為謀取暴利，在去年11月透過朋友介紹加入由竹聯幫孝堂松山會所組織的詐騙集團擔任車手。

陳女利用擔任過外送員熟悉各地的取款地點之便，在新北三重、板橋、林口、海山、新莊各地提取贓款，甚至在台北、桃園等地都有留下足跡，她藉著穿著外送員的服裝掩人耳目，企圖靠此規避警方追緝，領取金額高達315萬餘元，共涉及22個人頭帳戶。

蘆洲警方獲報後著手擴大偵辦，經刑警大隊啟動整合機制後成立專案小組，向上溯源後先追查負責監控、收水的詐團成員28歲林姓男子以及23歲董姓女子情侶檔，2人皆聲押獲准，接著再逮捕更上層負責收水兼收簿手的詐團成員41歲黃姓男子，同時也發現他是在逃8年的傷害通緝犯，一併逮捕歸案，最後循線逮捕詐團首腦、竹聯幫孝堂松山會成員的48歲林姓男子，並在其三重租屋處查扣手機及不法所得6000元等證物。

警方指出，詐團成員作案分工明確，首先由林男提供包裹資訊給取簿手黃男，黃男再將金融卡給予提領車手陳女取款，接著陳女再將贓款放到指定地點後，負責收水、監控的林男與董女再到指定地點將贓款再轉移到他處，最終由林男到最後的轉移地點取款。

且林男心思緊密，他認為由情侶檔擔任監視手能夠避免獨吞的風險，另外找到一位深入簡出、逃逸多年的通緝犯，認為以該通緝犯不願意大張旗鼓的活動習性，若擔任取簿手能增加警方查緝的難度，再加上具有外送員身分的車手，林男有足夠的自信不會被警方發現，不料還是遭警方循線偵破，5人均依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪移送新北地檢偵辦。