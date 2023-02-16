海巡署北部分署第二岸巡隊所屬的八斗子漁港安檢所，驚爆有官兵包庇走私漁獲至中國大陸。（張志康攝）

海巡署北部分署第二岸巡隊所屬的八斗子漁港安檢所，驚爆有官兵涉嫌包庇漁船將漁獲走私中國大陸。海巡署北部分署16日上午表示，相關人員已立即調離現地，並給予2大過懲處並納入汰除。

據了解，八斗子漁港安檢所的陳姓小隊長，涉嫌串通同小隊的湯姓上士及陳姓上兵，向魚商收賄後，在漁船出港安檢時放水，讓私梟得以透過漁船將漁獲走私到中國大陸。

海巡署北部分署表示，在接獲線報後，便立即啟動調查程序，經內部調查，將全案移送基隆地檢署偵辦。基檢今年1月便指揮廉政署啟動調查及搜索，將陳姓小隊長等人拘提到案說明。經檢察官複訊後，將陳姓小隊長收押禁見，湯姓上士及陳姓上兵則分以新台幣6萬元及3萬元交保。

據了解，因為中國大陸禁止輸入台灣石斑、白帶魚等漁獲，黃姓漁商見有利可圖，在向漁民收購漁獲後，便以一趟20萬元的代價，找上陳姓小隊長，陳收賄後，再分給同小隊的湯、陳兩人。

據指出，海巡署內部調查時，陳姓小隊長一度否認收賄，更對於相關的收賄次數、金額及方式等均不願說明，但湯姓上士和陳姓上兵則坦承曾四次分到賄款，累計分得4.6萬元及3萬元。

經檢廉合作持續蒐證及循線向上溯源調查，認定黃姓魚商涉嫌行賄，15日再發動搜索將其拘提到案，經檢察官複訊後，向基隆地院聲請羈押，法官認為黃姓漁商涉犯《貪污治罪條例》嫌疑重大，裁定收押禁見。

海巡署北部分署副分署長楊紋寧表示，該案是北部分署主動調查，移送司法機關偵辦。相關人員均立即調離現地，同時檢討行政疏失核予2大過懲處並納入汰除。北部分署將秉持勿枉勿縱、決不護短態度全力配合調查，並持續宣導強化正確法紀教育觀念，杜絕類似案件再次發生。