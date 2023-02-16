根據路透社對全球四大洲、超過20位專家與農戶所做的調查，專家們表示，野生鳥類將病毒傳給家禽，而現在禽流感已首度成為部分野生鳥類的地方流行病（endemic）。這個病毒正在野外流行，這意味著這場創下紀錄的疫情在家禽養殖場不會很快消退，這將加劇全球糧食供應所面臨的威脅。
專家並警告，養殖業者必須「全年」都注意這個嚴重的風險，不要只在野生鳥類春季遷徙時才強化預防工作。
自2022年初一種與歐洲和亞洲病例在基因上相似的病毒株出現在美國以來，這次的禽流感非旦沒有被夏季的炙熱或冬季的寒流打敗，更在北美、南美、歐洲、亞洲和非洲進一步擴散開來。周三阿根廷和烏拉圭在官員確認國內出現第一個感染病例後，已分別宣告全國衛生緊急狀態。
烏拉圭和玻利維亞已淪陷，這表示疫情已經進逼全球最大的雞肉出口國巴西。目前巴西尚未出現確診病例。巴西農業部長周三表示，該國調查三件疑似病例，但檢測結果呈陰性。
去年禽流感導致數千萬隻蛋雞遭到撲殺後，本應是廉價蛋白質主要來源的雞蛋價格也創下新高，在全球經濟深陷通膨之苦時，收入不高的人生活壓力勢必更加沈重。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。