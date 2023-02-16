有位高齡71歲的朴姓老爺爺，每天都在大首爾地區送快遞，包括鮮花、文件以及各類包裹等。在韓國，有不少像朴伯伯這樣的老年人，利用可以不用錢的捷運來打工。

韓國有部電影叫銀髮族快遞（Silver Delivery），就是以上述這樣的背景為大綱來拍攝整部電影。因此，韓國此類地鐵快遞老者，也被暱稱為銀髮族快遞。靠著這份工作，朴老先生每個月可賺進70萬韓元，約550美元。而這類型快遞公司，在韓國則不在少數。

很喜歡做這份快遞工作的朴伯伯表示，除了可以賺錢外，對自己身體健康也有好處。但說實話，如果搭乘地鐵不是免費的話，就不會做這份工作了。因為扣除掉所需之交通費用，實際拿到的薪資也不多。

過去40年以來在韓國，免費坐車一直是65歲或以上當地老者的福利之一。不過，在韓國人口老齡化問題日益嚴重，加上地鐵營運成本大增，這種社會福利已經衍生為政治議題，且不太好處理。

目前，韓國還是保有這項老人社福項目，但部分地鐵業者已威脅要大幅提升票價或提高符合資格的年齡，除非中央政府要分擔成本，但遭到韓國財政部堅決反對。

韓國總統尹錫悅曾在去年5月新上任後，允諾要改革財政系統，因為老年人是重要選民之一。但韓國物價飆升，通膨已衝高至24年新高，加上民生必需品也是漲不停，當地經濟上季還曾出現兩年多來首次衰退，韓國民眾在生計大不易之下，已紛紛跑到街頭來抗議。

尹錫悅的國民力量黨（PPP）內有一些聲音傳出，即使縮減韓國老年人乘坐地鐵這項福利，明年選舉席次也不會因此增加。執政黨PPP正在尋求國會變成多數黨的機會，好讓尹錫悅施政時不會跛腳。

根據韓國政府統計，韓國5100萬人口中，超過18%年齡至少都有65歲。因此，到了2035年，這個人口老齡化比例，估將增至30%，到2050年時，續增至40%。

同時，大首爾地區有近370萬65歲或以上老人，去年免費乘車次數超過2.33億次。試算下來，地鐵業者沒有賺到這3150億韓元，約2.5億美元，金額相當於公司舉債的3成附近。

最簡單的應對之道，就是讓其它使用者埋單，故首爾於去年12月，首次自2015年以來，將地鐵票價漲3成左右，當地老者免費坐車的這項福利還是維持不變。韓國市長上周呼籲，中央政府是否可伸出援手，因為漲票價的助益還是有限。

韓國財政部回應，已資助部分建設與改善地鐵系統，首爾市政府要自己承擔運營成本才是。因首爾市的財政體質要比整個韓國好太多，若還要中央援助的話，就有點說不過去了。

位於韓國東南部的另個大城市大邱，最近也指出，考慮逐步將最低適用免錢的搭乘年紀提高到70歲，大田市也有類似的考量。上周，蓋洛普（Gallup）有項民意調查，60%韓國民眾支持當地老者的年紀，至少要70歲以上才能享有多項福利，其中也包括免費搭乘地鐵。至於反對者只有34%，表示大部分都是贊成調高年齡的。