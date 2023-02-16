內湖區的康寧路的住二山限區住戶房屋慘況，內部水泥崩落只能用鋼條支撐。（北市議員陳宥丞辦公室提供）

台北市議會民眾黨團16日舉行記者會，揭露內湖區的康寧路的住二山限區住戶房屋慘況，左至右分別為議員陳宥丞、張志豪、黃瀞瑩、立委邱臣遠。（陳薏云攝）

土耳其強震震出危老住宅隱憂，台北市議會民眾黨團16日舉行記者會，揭露內湖區的康寧路的住二山限區住戶房屋慘況，內部水泥崩落只能用鋼條支撐，住戶楊先生更表示，住二山限區因受限法令無法都更，若要申請危老重建，動輒數百戶的老舊社區要達到100％所有權人整合同意難度極高，令飽受天災威脅的居民嘆無活路。對此都更處表示，住二山限區可以危老方式進行都更，同意比例等相關法規已經著手進行修法，允諾三月份前會把草案送至議會黨團。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪今舉行記者會，邀請民眾黨立法院總召邱臣遠共同探討居住安全問題，其中邀請內湖區的住二山限區住戶現身說法，並提供多張害人照片，房屋內的水泥整塊崩落，鋼筋外露，只能用鋼架撐起來，非常危險，夾縫中求生存。

陳宥丞則表示，讓人民住在危險的房子，跟老天對賭，這是台北市民遇到的現況，住二山限區是都更危老中的弱勢，並強調如此慘況的房子，在國際上很抱歉很羞恥，在首都還發生這樣的事，住二山限區是市政的延續交棒，過去柯市府已經有5次的委員會討論，希望蔣市府能夠趕快延續，趕快提出相關草案，協助此法案往公聽會前進，讓住二山限區能真正獲得居住正義。

都市更新處長陳建華表示，2018年議會有討論放寬都更條件，現在北市住二山限區有130處，358.7公頃，只要用危老條例就可以都更，但是要達到住戶百分之百同意有困難，因此去年擬定修法，針對100％同意向下修正為80％同意，未來法條若成功修正，80％住戶有意願都更，市府就可進場協助，目前修法已在進行，開議前約3月底前就會送到議會黨團。

另張志豪也提及，災害不會等人，但台北市的災害防治辦公室都沒有開過一次防災會議，呼籲蔣市長盡快召開，未雨綢繆，另也應該將為老建築納入災防辦範疇，定期通盤檢討並分類危險建築。黃瀞瑩議員則提到，希望市長蔣萬安能提出本市在都更與危老重建方面的短中長期計畫，好好為市民打造人本、安全的居住環境。

消防局回應表示，已經安排下週23日與副市長進行土耳其強震後資料搜集相關工作會報，另外陳建華則表示，後續會跟建管處合作，把比較危險的建築做通盤檢視，來重新分類、分級。