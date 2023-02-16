恒生指數11點左右報21,273點，飆461點或2.1％。國企指數報7,191點，升2.5％。科技指數報4,445點，升3.7％。大市成交392.81億港幣。
藍籌股方面，友邦升1.9％；港交所走高2.3％；匯控升0.6％；中移動漲1.8％；建行升0.4％；平保升2.7％。
科網股表現突出，騰訊升3.5％；美團彈高3.5％；京東上漲6.7％，為升幅最大藍籌；阿里巴巴揚3.3％；旗下阿里健康彈升6.3％；商湯漲1.1％；快手揚3.3％。
美國上月零售銷售好過預期，隔晚美股震盪上漲，加上亞洲區內股市向上，港股連跌四日後，16日早盤急彈，重上兩萬一關，一度飆461點，高見21,273點，重上十天線（現處21,260點）。
恒生指數11點左右報21,273點，飆461點或2.1％。國企指數報7,191點，升2.5％。科技指數報4,445點，升3.7％。大市成交392.81億港幣。
藍籌股方面，友邦升1.9％；港交所走高2.3％；匯控升0.6％；中移動漲1.8％；建行升0.4％；平保升2.7％。
科網股表現突出，騰訊升3.5％；美團彈高3.5％；京東上漲6.7％，為升幅最大藍籌；阿里巴巴揚3.3％；旗下阿里健康彈升6.3％；商湯漲1.1％；快手揚3.3％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。