恒生指數11點左右報21,273點，飆461點或2.1％。國企指數報7,191點，升2.5％。科技指數報4,445點，升3.7％。大市成交392.81億港幣。

藍籌股方面，友邦升1.9％；港交所走高2.3％；匯控升0.6％；中移動漲1.8％；建行升0.4％；平保升2.7％。

科網股表現突出，騰訊升3.5％；美團彈高3.5％；京東上漲6.7％，為升幅最大藍籌；阿里巴巴揚3.3％；旗下阿里健康彈升6.3％；商湯漲1.1％；快手揚3.3％。

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