新竹棒球場風波未平，市府邀專家學者成立「新竹棒球場工程體檢會」，市議會先前也組跨黨派監督小組，16日上午將首次開會。民進黨團批評，市府對體檢會成立目的與改善小組有何不同、該抽驗或者開挖、驗收期程等問題毫無見解；國民黨團和時代力量黨團則呼籲，體檢會應與監督小組密切合作，讓議員能實際參與。

新竹市議會第11屆市議員去年上任後，重新推舉新竹棒球場設施改善監督小組成員，由國民黨市議員吳旭豐任召集人，成員包括國民黨蕭志潔、張祖琰、黃美慧，民進黨劉康彥、楊玲宜，民眾黨宋品瑩，時代力量林彥甫以及無黨籍田雅芳共9人。

市議會國民黨團今開記者會，吳旭豐表示，市議會已重新組成棒球場設施改善監督小組，之後監督小組與市府體檢會兩個平行單位，必須密切配合，也呼籲市府這次棒球場改善過程務必謹慎，勿再好大喜功，不該像前市府為搶開幕，讓未驗收的球場開打。

會中將請市府報告幾項重點，包括棒球場目前各項缺失改善進度、各項改善費用的支出來源、內外野土層改善探勘計畫，以及最近1個月與巨佳營造、艾奕康針對合約內容協商的進度，並提供會議資料。

吳旭豐也說，他身為議會改善監督小組召集人，希望所有成員都能用理性專業態度來處理改善過程，不要私下或隔空放話，讓民代與市府產生對立與衝突。

針對市府成立體檢會，民進黨團總召陳建名指出，高虹安希望在明年總統立委選舉前，持續將新竹棒球場當成政治提款機，不斷進行消費。但許多市民與關心棒球運動的球迷已對市府的無能拖延造成球賽遙遙無期，感到無奈及厭倦。繼議會改善監督小組後，又再成立所謂「體檢小組」，卻對體檢小組成立目的與改善小組有何不同、該抽驗或者開挖、驗收期程等問題毫無見解，讓人更加疑惑。

時代力量議會黨團總召林彥甫則表示，棒球場的改善橫跨前後任市府，明顯在市府內部產生矛盾，而且市府未提供WBC熱身賽的場勘書面報告，但有民進黨議員卻已取得資料，出現資訊不對等情形，高虹安應履行承諾，盡速將所有關鍵資訊供給議會改善監督小組，並且讓議會能實質參與、監督棒球場缺失釐清及改善的過程。

對此，體檢會指出，感謝議員們與市府目標一致，希望讓棒球場在球員安全的前提下盡快重啟，體檢會成立目的是擔任第三方公正單位，為市府提供專業意見。體檢委員希望維持中立客觀的角色定位，也表達希望遠離政治，還請議員們能夠認同。市府在議會報告也會詳盡列出棒球場相關訊息，未來會持續配合議員的資料索取。