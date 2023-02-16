景氣寒冬！據勞動部公布本周無薪假（減班休息）實施情況，較上周增加65家、1403人，其中光製造業就增加1242人，其中也不乏有上市上櫃公司，且近幾期新增實施行業集中在「工具機產業」，勞動部官員表示，受到訂單減少影響，工具機業者實施減班休息，且未來景氣不確定性高，不排除未來幾期就會超過支援服務業（旅行社）減班休息人數。

本周無薪假事業單位共有2315家、人數1萬6495人，較上周的2250家、1萬5092人，增加65家、1403人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周增加集中在製造業，其中有3家工具機相關產業實施人數較多，分別為300餘人、100餘人及100餘人，另外還有1家光電業實施300多人、印刷電路板實施200多人，製造業因訂單減少、不確定因素增加，製造業需要多一些關注。

黃維琛提及，至於支援服務業（旅行社）雖然還有1286家、6769人實施，但隨著防疫措施鬆綁，只待大量團體遊客入境，預估會逐漸下滑。