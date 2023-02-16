彰化67歲林姓婦人日前到台中住在女兒家，獨自外出洗頭後音訊全無，家人報案，第二天被人發現側倒在路邊，老婦僅說「走很久找不到路」，警方馳援，推估她已走了10公里遠，最後順利查出其身分，並通知家屬帶回。

清水警分局表示，光華派出所警員張嘉麟、陳楷淇日前下午3時30分許獲報，一名老婦側倒在沙鹿區台灣大道7段旁人行道上，警方立即趕到現場，初步檢視及詢問老婦未受傷後，趕緊扶起老婦休息，老婦僅表示「走很久找不到路」。

由於老婦無法陳述年籍資料及家屬聯繫方式，且身上無證件、行動電話等，當日天氣寒冷，故將她帶返所休息及查證身分。警方先行提供熱茶、點心讓她溫飽，警方透過失蹤人口系統過濾比對，確認林姓老婦身分。

家屬表示，母親患有失智，當晚說要外出洗頭即失踨，由於晚上氣溫寒冷，更是心急如焚，没想到母親走了這麼遠，也不知道走了多久，接獲警方告知尋獲母親消息，心中非常感謝民眾及警方的熱心幫忙讓母親能安全返家。

清水分局光華派出所長陳俊佑呼籲，民眾家中若有需要照顧長者，務必多加留意看顧，切勿讓其單獨外出，以避免類似情形發生，另外，民眾可向社會局申請「愛心手鍊」服務，並可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。