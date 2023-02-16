台中地檢署今年1月偵辦國泰洋酒，涉嫌勾結酒店、理容KTV等，逃漏稅數億元，遭檢方聲請羈押獲准，16日上午劉的家人籌得1億元交保金，辦好交保相關程序完畢，在中午12時許由家人攙扶下步出台中看守所，拒絕接受現場媒體訪問，僅說了1句：「謝謝大家關心！」便快速搭車離開。

台中地檢署今年1月偵辦國泰洋酒，涉嫌勾結酒店、理容KTV等，逃漏稅數億元，老董劉榮祺遭羈押，因劉已認罪，16日檢方向台中地院聲請1億元交保金並停止羈押獲准，委託律師辦理交保手續，劉上午於台中看守所釋放。