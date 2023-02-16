物價上漲，生活費用提高，一名網友日前在網路上哀號，月薪4萬元，沒有娛樂、購物，一個月伙食費、房租、交通等基本開銷就要3萬多元，加上繳稅，已經快活不下去，然而網友們檢視他的生活開銷，發現一個月餐費高達1萬3500元，平均一餐150元，反嗆「沒錢還想吃大餐，活該」。

原PO在PTT發文，哭訴月薪4萬要怎麼度過物價飆漲，光是一個月基本開銷，房租+水電9000元、孝親費5000元、伙食費1萬3500元、交通4000元，娛樂、購物、交際都沒有，一個月基本花掉3萬1500元，再扣掉牌照稅、所得稅等，4萬都不夠生活。

原PO指出，尤其是伙食費，他偶爾假日吃大餐300到1500元，以及平日餐費平均一餐150元，一個月1萬3500元，且吃一次鹽酥雞，隨便都破2、300元，現在麥當勞、頂呱呱、便當也漲價，花費又增加，大嘆已經不知道要怎麼生存了。

對此，網友們看了留言：「我跟你差不多，狂吃乞丐時光吧」、「賺不多跟父母討論孝親費就別給了吧」、「你還有汽車，還好我買不起」；也有人打臉原PO「伙食費太高了吧」、「伙食150？會不會吃太好？」，但有網友緩頰「一餐150真的還好，嫌貴的到底住多鄉下」、「經濟那麼好，吃150元台幣被檢討」、「說真的22K那時候，至少雞排是想吃就去買，現在？嘿嘿」。